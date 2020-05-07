Минкомсвязь предложила обязать владельцев элементов, входящих в критическую информационную инфраструктуру (КИИ), «преимущественно использовать» российский софт с 1 января 2021 года и российское оборудование с 1 января 2022 года, пишет РБК . Это следует из проекта указа президента, который замглавы министерства Алексей Соколов отправил на согласование в Минпромторг, ФСБ и Федеральную службу по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК).

Порядок перехода на отечественное оборудование и ПО, а также требования к КИИ до 1 сентября должно утвердить правительство. Согласно подготовленному Минкомсвязью проекту постановления, владельцы КИИ смогут использовать только софт, который перечислен в реестрах российских и произведенных в ЕАЭС программ, и только оборудование, упомянутое в реестре российской радиоэлектронной продукции. Владельцы КИИ должны провести аудит своего ПО и оборудования и согласовать использование иностранных продуктов с ведомствами. Оставить зарубежный софт они смогут в том случае, если эти продукты не имеют аналогов в реестрах отечественного ПО и оборудования. В этих случаях за техподдержку и модернизацию софта и оборудования должны отвечать российские организации, не находящиеся под прямым или косвенным контролем иностранных компаний или физлиц.

По словам специалистов по информационной безопасности, требования безопасности ФСТЭК не распространяются на владельцев незначимых объектов КИИ. В случае принятия предложенного проекта они тоже должны будут использовать только отечественное оборудование и ПО. Принятие проекта в текущем виде может означать качественный поворот в программе импортозамещения, так как выйдет за пределы существующих критериев, которые затрагивают преимущественно госорганы и некоторые госкомпании, на целые сектора экономики, считают специалисты.

Многие непрерывные производства, например нефтедобывающие или сталелитейные предприятия, не смогут перейти целиком на отечественные продукты в ближайшие пять-десять лет, считают эксперты. Полностью остановить их деятельность для замены оборудования технически невозможно, пока не пройдет его жизненный цикл, который может составлять 10—20 лет. Также в подготовленных проектах не расшифровано, что именно считается российским аналогом, поэтому при проведении аудита ситуация будет аналогичной госзакупкам: компании будут устанавливать требования к оборудованию, под которые будут подходить только конкретные иностранные решения. Также в документе не сказано, на чьи деньги будет проходить переход на российские аналоги, и неизвестно, смогут ли компании выделить на эти цели дополнительные средства.