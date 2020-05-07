Mastercard объявляет о назначении Марка Барнетта на должность президента Европейского офиса Mastercard со штаб-квартирой в Брюсселе, сообщает пресс-служба платежной системы.

Барнетт будет отвечать за стратегию компании и развитие всех аспектов бизнеса Mastercard в регионе, включающем 53 страны и насчитывающем более 950 млн держателей карт, которым Mastercard предоставляет услуги совместно с партнерами — розничными компаниями, финансовыми институтами и предприятиями. В новой должности Барнетт будет напрямую подчиняться президенту Mastercard по международным рынкам Жильберто Калдарту, и с 1 июня 2020 года войдет в комитет управления компании.

«Для Mastercard настал очень важный период, особенно здесь, в Европе, и я рад возглавить такой динамичный и разнообразный регион. Mastercard — единственная по-настоящему мультинаправленная платежная технологическая организация в Европе, поэтому мы имеем уникальные ресурсы, чтобы предоставлять простые и безопасные способы оплаты», — комментирует свое назначение Марк Барнетт.

Ранее Марк Барнетт занимал пост главы Mastercard в Великобритании, Северной Ирландии и Прибалтике. Его глубокая экспертиза в отрасли и в сфере новых технологий, которые лежат в основе эволюции способов платежей, стали важнейшим фактором успеха Mastercard во многих странах. Барнетт присоединился к Mastercard в 2003 году и занимал различные должности, включая управление консалтинговым бизнесом в Европе, а затем и во всем мире. Марк имеет более чем двадцатилетний опыт работы в области розничных банковских услуг и платежей.



Барнетт сменит на должности нынешнего президента Mastercard в Европе Хавьера Переса, который уходит в отставку в конце года. Перес начал работу в Mastercard в 1996 году и занимал ряд руководящих должностей в компании, прежде чем стал президентом Mastercard в Европе. Он занимал эту позицию в течение 15 лет. Почти четверть века Перес работал в Mastercard, создал команду мирового уровня, стимулировал феноменальный рост безналичных платежей, сотрудничал с бизнесом, правительствами и регуляторами, чтобы продвигать инновации и развивать доверие к платежной экосистеме.