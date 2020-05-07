Количество автокредитов , выданных банками в апреле 2020 года, сократилось по сравнению с мартом на 80% до 13,3 тыс. кредитов, следует из предварительных данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Объем кредитования за время режима самоизоляции снизился на 83% до 10,5 млрд рублей. По сравнению с апрелем 2019 года выдачи сократились на 80% по количеству и на 81% по объему.



«Автокредитование пострадало из-за режима самоизоляции сильнее всех остальных сегментов розничного кредитования. Во многом это обусловлено снижением доступности автосалонов, отчасти — ужесточением требований банков к заемщикам. При этом мы ожидаем, что спрос на автокредиты будет восстанавливаться медленнее, чем спрос на другие виды кредитов. Производство автомобилей, хоть и локализовано, но все еще существенно зависит от курса иностранных валют, поэтому цены на автомобили будут расти ежемесячно. Часть заемщиков вместо покупки новой машины в будущем может отдать предпочтение автомобилю с пробегом», —генеральный директор ОКБ Артур Александрович.