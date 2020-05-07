Банк России установил официальные курсы валют на 21 мая.

Курс доллара снижен на 5,37 копейки, составив 72,3381 рубля (72,3918 рубля на 20 мая). Курс евро увеличен на 1,36 копейки до 79,1813 рубля (79,1677 рубля на 20 мая).

На биржевых торгах наблюдается положительная для рубля динамика. На 12:40 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 72,03 рубля (минус 44 копейки к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 78,88 рубля (минус 31 копейка).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 71,98—72,61 рубля за доллар и 78,78—79,45 рубля за евро.