Эту инновационную технологию продвигает Юнибанк — один из лидеров розничного кредитования Армении.

Юнибанк обновил кредитный скоринг для беззалоговых потребительских кредитов, внедрив технологию искусственного интеллекта. Алгоритм ИИ позволяет быстрее и качественнее обрабатывать большие объёмы информации, анализировать поведение клиентов и моделировать их профиль с более высокой точностью. В результате банк, экономя время и ресурсы, оптимизирует процесс принятия решений по кредитам, повышает качество оценки риска и улучшает обслуживание ответственных клиентов, предлагая им наиболее выгодные условия кредитования.

В 2014 году Юнибанк одним из первых в Армении полностью исключил человеческий фактор при рассмотрении кредитных заявок и автоматизировал процесс, используя новейшую CRM-систему от «Протобэйз Лабораториз». За 2019 год Юнибанк с помощью кредитного конвейера обработал свыше 480 тысяч заявок, предоставляя клиенту ответ по кредиту в течение минуты.

«С внедрением ИИ Юнибанк шагнул в новую цифровую реальность. Инновационная модель скоринга помогает нам существенно сократить издержки, улучшить опыт взаимодействия с клиентами и повысить их лояльность, позволяя банку активными темпами развивать и наращивать массовое кредитование. По данным исследования McKinsey, в кредитных организациях, которые используют технологию ИИ, показатель cost-to-income на 12 процентных пунктов ниже среднерыночного», — комментирует директор по управлению рисками Юнибанка Сергей Кочарян.

«Юнибанк — один из лидеров розничного рынка. Наша клиентская база — это около 1/3 трудоспособного населения Армении, и мы стремимся не только соответствовать запросам современного потребителя банковских услуг, но и опережать их. Скоринговая система, основанная на статистических данных почти за 20 лет работы банка и бизнес-аналитике Big Data, позволит нам гораздо эффективнее и быстрее принимать решения о выдаче кредитов», — говорит директор по продажам и развитию розничного бизнеса Юнибанка Гурген Гукасян.

В дальнейшем Юнибанк расширит сферу применения ИИ и внедрит эту технологию в процесс обработки заявок на потребительские кредиты под залог и бизнес-кредиты.

В 2019 году Юнибанк предоставил физическим лицам кредитов на сумму 71 млрд драмов. По количеству POS-кредитов в IV квартале 2019 года Юнибанк занял лидирующую позицию в банковской системе Армении. В этом году количество полученных заявокна POS-кредиты значительно увеличилось и достигло до 2000 обращений в день.