Количество купленных в кредит автомобилей (новых и подержанных) в апреле 2020 года сократилось на 80,8% и составило 17,5 тыс. единиц. Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По сравнению с апрелем 2019 года сокращение выдачи автокредитов оказалось еще более существенным — на 81,1%. Эти данные оказались сопоставимы с сокращением, зафиксированным в январе 2015 года по сравнению с декабрем 2014-го, когда выдача автокредитов упала на 84,3%.

По данным аналитического агентства «Автостат», объем рынка новых легковых автомобилей в апреле 2020 года уменьшился на 66,1% по сравнению с мартом текущего года и составил 54,5 тыс. единиц.

Наибольшее количество автокредитов было выдано в Кемеровской (1,46 тыс. ед.) и Свердловской (0,89 тыс. ед.) областях, Республике Башкортостан (0,82 тыс. ед.), Челябинской области (0,82 тыс. ед.), а также в Санкт-Петербурге (0,80 тыс. ед.). В Москве и Московской области гражданам было предоставлено всего 0,48 тыс. и 0,34 тыс. кредитов на покупку авто.

Самую серьезную динамику сокращения количества автокредитов продемонстрировали Москва (минус 93,7%), Московская область (минус 93,6%), Краснодарский (минус 90,5%) и Ставропольский (минус 87,7%) края, а также Ростовская область (минус 86,3%).