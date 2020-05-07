Обещанный президентом РФ налоговый капитал для самозанятых в размере 1 МРОТ можно будет использовать и в 2021 году, если предприниматель не успеет потратить его в течение текущего года. Соответствующие поправки правительство внесло ко второму чтению законопроекта о мерах поддержки экономики и противодействии распространению коронавируса.

В соответствие с внесенными поправками, налоговый капитал можно будет использовать как для уплаты новых налогов, так и для погашения задолженности по ним. Если сумма не будет использована полностью в текущем году, остаток будет перенесен на 2021 год. Воспользоваться таким капитала смогут предприниматели, зарегистрировавшиеся в качестве самозанятых до 1 июня текущего года.

Специальный налоговый режим для самозанятых граждан — налог на профессиональный доход — работает с 2019 года. Регистрация в рамках данного налогового режима не предполагает посещения налоговых органов или какого-либо контакта с налоговиками, для этого достаточно установить на смартфон специальное приложение «Мой налог» и ввести свои данные.