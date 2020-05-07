Треть населения сталкивается с попытками мошенничества в отношении их банковских карт, заявила генеральный директор аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева.



«Треть населения сталкиваются с попытками мошенничества по отношению к их банковским картам», — сообщила Имаева, представляя результаты исследования финансовой грамотности регионов.

Она отметила, что многим мошенники звонят с целью выведать данные карты. 4% респондентов понесли финансовые потери из-за таких мошенников.

В исследовании по итогам 2019 года приняли участие 85 тыс. человек из всех регионов России. Общий индекс финансовой грамотности населения по сравнению с предыдущим рейтингом вырос на 2%, с 12,12 до 12,37 балла. Доля респондентов, показавших высокий уровень финграмотности, вырос с 9,7% до 12,4%. При этом исследование показало, что 60% граждан не заботятся о своих персональных данных должным образом.