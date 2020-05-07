Наблюдательный совет Альфа-Банка рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2019 год.

Отмечается, что наблюдательный совет банка рекомендовал направить чистую прибыль по результатам 2019 года в размере 51,9 млрд рублей на увеличение собственных средств и зачислить на счет нераспределенной прибыли.

В апреле ЦБ РФ рекомендовал банкам отложить ежегодные собрания акционеров, на которых должен рассматриваться вопрос о дивидендах. Принимать решение о распределении прибыли и выплате дивидендов за 2019 год следует только при условии достаточного запаса капитала — исходя из необходимости полноценного продолжения своей деятельности не только на ближайшую, но и на среднесрочную перспективу. Глава регулятора Эльвира Набиуллина также заявляла, что банки должны ответственно отнестись к сохранению уровня своего капитала и ограничить для этого выплату бонусов и дивидендов.