Московская биржа назвала бумаги , которые начнут торговаться на вечерней сессии 22 июня.

Помимо «тяжеловесов» из нефтегазового сектора — бумаг «Газпрома», «Новатэка», «Роснефти», «Лукойла», «Сургутнефтегаза», «Татнефти» и финансового сектора — Сбербанка, ВТБ и Московской биржи, на первом этапе начнут также торговаться акции «Аэрофлота».

Кроме этих, в число 25 бумаг, которые будут допущены к торгам на первом этапе, относятся акции «Алросы», «Полюса», Polymetal, «Северстали», «Норникеля», НЛМК, а также акции ФСК, «Русгидро», «Интер РАО», «Магнита», МТС и «Яндекса».

Допуск ценных бумаг к торгам в вечернюю торговую сессию осуществляется поэтапно: на первом этапе — допускается 25 акций из индекса Мосбиржи, на втором этапе — остальные акции из индекса Мосбиржи.

Также биржа рассматривает возможность допуска к торгам в вечернюю торговую сессию биржевых фондов (ETFs и БПИФ), торгуемых на основной торговой сессии.

Допуск к торгам облигаций, остальных ценных бумаг из основной сессии к торгам в вечернюю сессию не предполагается, уточняет торговая площадка.