Минфин России на аукционе в среду, 20 мая, разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26230RMFS с датой погашения 16 марта 2039 года. Размещенный объем выпуска составил 46,8 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства. Объем спроса составил 57,855 млрд рублей.

Цена отсечения равнялась 121,96% от номинала, средневзвешенная цена — 122,2187% от номинала. Доходность по цене отсечения — 5,85% годовых.