Минфин России на аукционе в среду, 20 мая, разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26232RMFS с датой погашения 6 октября 2027 года. Размещенный объем выпуска составил 111,964 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства. Объем спроса составил 149,333 млрд рублей.

Цена отсечения равнялась 104,807% от номинала, средневзвешенная цена — 104,9341% от номинала. Доходность по цене отсечения — 5,27% годовых.