Азер Талыбов занимал должность замглавы Минэкономразвития с января 2017 года.
Азер Талыбов освобожден от должности замминистра экономического развития РФ в связи с переходом на другую работу, сообщили в Минэкономразвития.
«Освободить Талыбова Азера Муталим оглы от должности заместителя министра экономического развития РФ по его просьбе», — говорится в распоряжении правительства, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Талыбов занимал должность замглавы Минэкономразвития с января 2017 года. До назначения он работал руководителем секретариата председателя Банка России и руководителем аппарата помощника президента РФ. В министерстве же курировал финансовый и закупочный блоки, управление делами.
«Замминистра Талыбов уволился по собственному желанию в связи с переходом на другую работу», — уточнили позднее в пресс-службе Минэкономразвития.
Нет комментариев