МЭР предлагает передать государству полномочия по проверке признаков преднамеренного и фиктивного банкротства у компаний с долгами по налогам свыше 100 млн рублей, стратегических предприятий, а также организаций, которые более чем на 25% принадлежат государству (муниципалитету), пишет «Коммерсант» . Замглавы Минэкономразвития Илья Торосов сообщил изданию, что проект готовится в рамках реформы сферы банкротства и предполагает, что этим будет заниматься госорган, какой именно — должно определить правительство.

Концепция реформы, представленная Минэкономразвития в марте 2020 года, должна увеличить количество восстановившихся должников; вопрос становится все более актуальным из-за рисков цепной реакции банкротств экономически связанных компаний на фоне развития коронавирусного кризиса. Для финансовой сферы, наименее затронутой кризисом, планируется сохранить действующий порядок. Управление банкротствами в варианте Минэкономразвития за счет цифровизации ФНС позволит оперативно «спасать» компании, объективно испытывающие финансовые проблемы.

Один из блоков реформы касается стратегических предприятий и организаций ОПК, в частности, предлагалось передать профильным организациям («Ростех», «Роскосмос», «Росатом», опорный банк для ОПК) функции арбитражных управляющих. МЭР предлагает расширить и возможности для смены арбитражных управляющих в делах о банкротстве «стратегов» — судом по ходатайству профильного министерства, но с согласия профильной правительственной комиссии.

По мнению экспертов, управляющие иногда формально подходят к проверке признаков фиктивного или преднамеренного банкротства, но в отношении компаний с госучастием или с большим налоговым долгом это недопустимо, поскольку здесь высока вероятность недобросовестных действий со стороны контролирующих лиц. Также не исключаются риски затягивания процедуры банкротств, считают эксперты.