Компания «Хендэ Мотор СНГ» запускает новый проект Business Mobility — программу долгосрочной аренды автомобилей марки Hyundai и премиального бренда Genesis для юридических лиц.

Как поясняется на сайте Hyundai, в рамках программы Business Mobility клиенты могут оформить в аренду новые автомобили в любых комплектациях из текущего модельного ряда Hyundai и Genesis на срок от одного года до 60 месяцев с максимально допустимым пробегом в 180 тыс. км за весь период.

В проекте задействованы 184 дилерских центра Hyundai, расположенных на всей территории России от Владивостока до Калининграда, включая такие города, как Симферополь и Севастополь. Пользоваться выбранными автомобилями участники программы могут без ограничения передвижений в пределах РФ, а поставка автомобилей осуществляется напрямую со складов дистрибьютора.

Новая программа Business Mobility предлагает гибкие условия тарификации и индивидуальный расчет ежемесячного платежа, в который входят все услуги, связанные с обслуживанием и содержанием автопарка: регистрация автомобиля, страхование каско , ОСАГО , ДСАГО и помощь в урегулировании страховых случаев, плановое техническое обслуживание, сервисные работы и ремонт на станциях официальных дилеров, предоставление комплектов сезонных шин, включая их монтаж и хранение, оплата налогов и обработка штрафов ГИБДД, а также круглосуточная техническая поддержка и эвакуация в случае поломки или ДТП.



«Мы рады анонсировать долгожданный старт проекта Business Mobility. Клиенты сервиса онлайн-подписки на автомобили Hyundai Mobility, запущенного в прошлом году, неоднократно высказывали пожелания по разработке долгосрочной аренды для юридических лиц — без первоначальных взносов, залогов и переплат, и мы пошли им навстречу», — комментирует управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев.