Правительство РФ приступило к подготовке изменений в процедуру регистрации отдельных сделок с недвижимостью. Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера Виктории Абрамченко.



«Правительство готовит пакет изменений в федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости». Законопроект предусматривает нормы, направленные на дальнейшую цифровизацию услуг, что особо актуально в сложившихся условиях новой коронавирусной инфекции. [Например], посредством личного кабинета без использования электронной подписи можно будет подать документы для уточнения границ земельных участков, государственного кадастрового учета жилых и садовых домов, внесения сведений о ранее учтенных объектах недвижимости», — отметили в пресс-службе.

Помимо этого, электронная цифровая подпись не будет нужна, если в сделке участвуют органы федеральной, региональной власти или местного самоуправления. В пресс-службе объяснили, что органы власти имеют право подготовить скан-образ документа, который был подписан гражданином от руки, удостоверить его подлинность и затем направить заявление о регистрации. Сделки между органами власти и гражданами могут касаться, например, аренды, купли-продажи земельного участка, который находится в государственной или муниципальной собственности, или приватизации жилья.

Кроме того, планируется расширить список заявителей на получение услуг по регистрации прав собственности или кадастровому учету. «Например, наследник сможет сразу подать заявление на снятие с кадастрового учета уже снесенного садового дома без проведения регистрации права собственности. Таким образом, ликвидирован правовой пробел в отношении объектов недвижимости, которые прекратили свое существование, но сведения о них содержатся в ЕГРН (Единый государственный реестр недвижимости. — Прим. ТАСС)», — добавили в пресс-службе.

Законопроект отменит требования к предельным размерам машино-мест, при этом минимальные размеры останутся прежними. На сегодня размер машино-места должен быть не менее 5,3 на 2,5 м и не более 6,2 на 3,6 м. Девелоперы смогут самостоятельно устанавливать максимальные площади этих объектов недвижимости. Также появится возможность выездного приема документов для государственного кадастрового учета и регистрации. Для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны и людей с ограниченными возможностями такая услуга будет доступна бесплатно.

По словам Абрамченко, внесение изменений в федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» упростит многие процедуры и избавит законодательство от правовых пробелов учетно-регистрационной сферы. «Мы фундаментально подошли к исправлению недостатков законодательства, основываясь прежде всего на мнении потребителей государственных услуг: бизнеса, отраслевых специалистов, участников рынка и, конечно, граждан», — прокомментировала вице-премьер.