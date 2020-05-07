Компания ИНВЕРСИЯ совместно с НСПК 7 мая 2020 года успешно выполнили тестовые испытания взаимодействия (ТИВ) функционала С2В в рамках Системы Быстрых Платежей (СБП).

Новый функционал C2B позволяет физическому лицу оплачивать товары и услуги посредством онлайн перевода сразу юридическому лицу. Помимо этого, в промышленной эксплуатации находятся следующие операции СБП: C2C, Me2Me, установка Банка по умолчанию.

Компания ИНВЕРСИЯ для работы с Системой быстрых платежей предлагает комплексное решение , состоящее из следующих модулей — "Интерфейс по работе с НСПК", "УФЭБС. Взаимодействие с СБП", "InvoPro" и "InvoPro, СБП") - которые обеспечивают полное соответствие всем предъявленным нормативным требованиям по работе Банков с сервисами СБП.

При совместном использовании представленной линейки программных продуктов можно выделить ряд преимуществ: мультиканальность, поддержка работы в режиме 24/7 с данными клиентов и документов, интеграция в режиме 24/7 с процессинговыми центрами, возможность использовать промышленный сервис расчета комиссии из ЦАБС "БАНК 21 ВЕК" и другие.

Предлагаемое комплексное решение, а также его отдельные модули уже успешно эксплуатируются во многих банках: АО "ГОРБАНК", КБ "Кубань Кредит" ООО, ПАО "Совкомбанк", АО КБ "Солидарность", АО "Тинькофф Банк" и в ряде других.

ИНВЕРСИЯ активно развивается вместе с тенденциями и потребностями банковского рынка и всегда стремится предлагать только актуальные и самые современные решения для своих клиентов.