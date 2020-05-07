Хоум Кредит Банк 20 мая запустил летнюю рекламную кампанию для дебетовой карты «Польза», сообщает пресс-служба кредитной организации.

Рекламу будут транслировать на ТВ и в онлайн-каналах. В рекламе снялся актер и шоумен Гарик Харламов. «Кампания поддерживает акцию для новых клиентов банка: 5% кешбэка по карте «Польза» в категории «Дом и ремонт» ( правила акции ). Герой Гарика Харламова предлагает воспользоваться предложением банка и улучшить свою дачу так, чтобы провести там лето нескучно», — говорится в релизе.

В банке напоминают, что по карте «Польза» можно получать до 1% кешбэка за любые покупки, до 3% — в категориях «Кафе/рестораны», «АЗС», «Аптеки» и повышенный кешбэк за покупки у партнеров. Кешбэк начисляется баллами, которые легко перевести в рубли в личном кабинете участника программы лояльности «Польза» по курсу 1 балл = 1 рубль.



Обслуживание карты «Польза» — бесплатно при тратах от 5 000 рублей в месяц. Карту можно оформить дистанционно.