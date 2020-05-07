На поддержку россиян и рынка труда в России выделено 474 млрд рублей, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«На цели поддержки граждан и рынка труда сегодня уже из федерального бюджета выделено 474 млрд рублей, а если сюда добавить еще выплаты, которые были приняты по посланию президента от трех до семи (Лет. – Прим. ред.), то это получится почти 600 млрд рублей», — сказала Голикова в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

Она уточнила, что 110,4 млрд рублей направлены на поддержку граждан и рынка труда, из них уже использованы 82,7 млрд рублей, в том числе при реализации мероприятий на рынке труда 21,2 млрд рублей.