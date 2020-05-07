Вчера глобальные рынки акций двигались разнонаправленно; на российском рынке акций, динамика которого определял и оптимизм азиатских рынков, с одной стороны, и осторожность европейских инвесторов, с другой, доминировал восходящий тренд , и по итогам дня индекс РТС прибавил 0,8% до 1 177 пунктов, а индекс Московской биржи повысился на 0,7% до 2 713 пунктов; Европейские рынки акций снижались, и по итогам дня индекс StoxxEuro600 опустился на 0,6%, несмотря на то что Германия и Франция согласовали новый пакет помощи объемом 500 млрд евро. Цены на нефть отскочили назад с двухмесячных максимумов (Brent потеряла 0,8% до 34,52 долл./барр.), однако день экспирации июньских контрактов WTI прошел без шума. Курс рубля укреплялся (+0,2% до 72,52 руб./долл.), продвигаясь в направлении уровней начала марта.

Мы ожидаем, что сегодня российский рынок акций будет находиться под давлением, так как оптимизм глобальных инвесторов идет на спад: Мы ожидаем, что сегодня российский рынок акций на открытии будет снижаться, так как глобальное ралли идет на спад после того как клинические испытания нового препарата против коронавируса компании Moderna вызвали ряд вопросов у мирового сообщества. Геополитическая напряженность, особенно между США и Китаем, усилилась, и, вероятно, продолжит нарастать по мере приближения президентских выборов в США в ноябре этого года . Среди позитивных моментов можно отметить низкий приоритет российских санкций на повестке дня Вашингтона, устойчивость цен на нефть, что, вероятно, поддержит сегодня акции наиболее ликвидных нефтегазовых компаний и сильный курс рубля, который поддержит банки; акции компаний ТМТ сектора сохраняют свои защитные свойства. Бумаги золотодобывающих компаний могут отыграть недавние потери на фоне ослабления аппетитов к риску у инвесторов и роста цен на золото.

Джон Волш: jwalsh@alfabank.ru (Стратегия)

Росстат сообщил о росте реального ВВП на 1,6% г/г в 1К20; По оценке Минфина, номинальный ВВП снизился на 28% г/г за апрель; НЕГАТИВНО Вчера было опубликовано две важных статистические цифры. Первую представил Росстат – речь идет о первой оценке роста ВВП за 1К20, который, по данным Росстата, составил 1,6% в 1К20. Эта цифра немного ниже первоначальной оценки роста Минэкономразвития на уровне 1,8% г/г, однако расхождение в двух цифрах не является особенно существенным для рынка. Гораздо большую важность представляет вторая цифра – в своей вчерашней публикации о динамике бюджета за апрель Минфин использовал допущение о том, что российский номинальный ВВП снизился на 28% г/г в прошлом месяце. Учитывая, что резкое снижение цены на нефть могло нейтрализовать ускорение потребительской инфляции и, как следствие, дефлятор мог оказаться нулевым за апрель, столь сильное снижение номинального ВВП может потенциально означать аналогичное резкое снижение физических объемов производства. В то же время мы сомневаемся, что Минфин располагает большей информацией, чем Росстат, который, как ожидается, представит ключевые цифры за апрель только 26 мая. Таким образом, падение ВВП на 28% г/г за апрель, вероятно, отражает собственное допущение Минфина.

Наталья Орлова, Ph.D.: norlova@alfabank.ru (Главный экономист)

Анна Киюцевская: AKiyutsevskaya@alfabank.ru (Старший аналитик)



Сбербанк (ПОД ПЕРЕСМОТРОМ): отозвана рекомендация дивидендных выплат за 2019 г.; Дата Годового общего собрания акционеров опять перенесена на 25 сентября; УМЕРЕННО НЕГАТИВНО Наблюдательный совет Сбербанка отозвал рекомендацию дивидендов за 2019 г. (18,7 руб. на одну обыкновенную и на одну привилегированную акцию, 50% чистой прибыли по МСФО за 2019 г.). Дата Годового общего собрания акционеров снова переносится – теперь на 25 сентября; Наблюдательный совет примет решение о рекомендации новых дивидендных выплат в конце августа. Президент Сбербанк подтвердил, что Сбербанк остается прибыльным при всех сценариях стресс-тестов, и вероятность ранее заявленных дивидендных выплат на уровне 50% чистой прибыли по МСФО сохраняется, но зависит от последствий пандемии Covid-19. Среди других тем президент Сбербанка обратил внимание на 1) снижение зарплатных потоков у всех зарплатных клиентов Сбербанка в апреле (с возможно более слабым периодом в мае -июне); и 2) снижение спроса на потребительские кредиты, который вряд ли восстановится ранее осени 2020 г.

Мнение Альфа-Банка: Мы считаем, что Сбербанк следует рекомендациям ЦБ в части дивидендных выплат и даты проведения Годового общего собрания акционеров, как это сделала большая часть анализируемых нами банков. Мы по — прежнему считаем, что Сбербанк хорошо капитализирован (коэффициент достаточности CET1 превышает 13%), что позволяет банку выплатить изначально заявленный размер дивидендов (при дивидендной доходности 10 -11%). В то же время данное решение может свидетельствовать и о том, что последствия Covid для банковского сектора (с точки зрения качества портфеля и спроса на кредиты) могут оказаться жестче, чем текущие надежды рынка. Период августа -сентября, вероятно, станет следующим важным этапом для банковского сектора, когда банки смогут оценить масштаб реальных проблем в секторе и потенциальный сценарий восстановления. В краткосрочной перспективе мы по -прежнему считаем, что давление на банковский сектор сохранится, однако хотим отметить, что Сбербанк занимает более выигрышное положение в сравнении с ВТБ, исходя из позиции по капиталу и преимуществ в части ЧПМ.

Евгений Кипнис: ekipnis@alfabank.ru (Старший аналитик)



Ростелеком: финансовые результаты за 1К20 по МСФО показывают сильные тренды, риски и новые возможности в результате пандемии Covid-19 уравновешивают друг друга; ПОЗИТИВНО Компания Ростелеком (RTKM RX; RTKMP RX; НЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ) вчера представила сильные финансовые результаты за 1К20 по МСФО, которые демонстрируют продолжение нормальных трендов в сегменте фиксированной связи и продолжающийся рост выручки в двузначном выражении в сегменте мобильной связи Tele2 Россия, которая сейчас является наиболее значимым источником выручки группы (на ее долю приходится 34% общей выручки). Консолидированная выручка соответствует консенсус-прогнозу, а EBITDA на 3% опережает его. Потенциальное влияние пандемии Covid-19 на результаты компании проявляется в некотором риске снижения спроса со стороны клиентов малого и среднего бизнеса и госзаказчиков, однако, с другой стороны, в результате пандемии появились дополнительные возможности для роста цифрового бизнеса. Компания планирует представить прогноз роста объединенного бизнеса фиксированной и мобильной связи в ходе объявления финансовых результатов за 2К20. Мы считаем, что акции RTKM являются надежной защитной инвестицией в ТМТ-секторе и предлагают дивидендную доходность на уровне 6-7%, тогда как единственный риск для инвесторов связан с ограниченной ликвидностью этих бумаг.

Сильные цифры на уровне группы. Ростелеком вчера представил финансовые результаты за 1К20 по МСФО, которые впервые полностью консолидируют в отчетности показатели Tele2 Россия. Компания также представила пересмотренные консолидированные данные за 1К-4К19 и в них были включены показатели Tele2 Россия, как если бы покупка Tele2 Россия была завершена 1 января 2019 г. Совокупная выручка выросла на 10% г/г до 122 млрд руб., тогда как EBITDA повысилась на 12,5% г/г до 47 млрд руб. при рентабельности EBITDA на уровне 38,7% (+0,7 п. п. г/г). Выручка в целом соответствует консенсус-прогнозу агентства "Интерфакс", тогда как EBITDA оказалась на 2,7% выше его. Чистая прибыль за период составила 7,7 млрд руб. (практически не изменившись г/г при рентабельности 6,3%), при этом негативный эффект от курсовых разниц составил 1,4 млрд руб.

Долг находится на безопасном уровне, коэффициент "капиталовложения/выручка" равен 21%. Валовый долг Ростелекома вырос на 68 млрд руб. с конца 2019 г. (+19% к/к) до 430 млрд руб. в результате консолидации Tele2 Россия и DataLine; из этой суммы 87% приходится на долгосрочные долговые обязательства. Чистый долг составил 393 млрд руб (+60 млрд руб. с 31 декабря), а отношение чистого долга к LTM EBITDA находится на безопасном уровне 2,2x (против 1,9x на 4К19). СДП оказался отрицательным, составив -5,9 млрд руб. в 1К20, однако заметно улучшился в годовом сопоставлении – за аналогичный период прошлого года СДП составил — 15,5 млрд руб. Капиталовложения Ростелекома составили 26 млрд руб. в 1К20 (-18% г/г) при отношении капиталовложений к выручке на уровне 21,4% (что на 7,4 п. п. ниже г/г). Компания ожидает, что капиталовложения на 2020 г. сохранятся в рамках ранее объявленного прогнозного диапазона (70-75 млрд руб. без учета госпрограмм и Tele2), несмотря на пандемию Covid-19 и курсовые разницы благодаря приоритизации проектов и переносу валютных платежей по некоторым контрактам с 1К на более поздние периоды.

Продолжение нормальных трендов по всем сегментам услуг фиксированной связи. 1К20 показал отсутствие особенно сильного влияния карантина на выручку от услуг ШПД и платного ТВ. Рост выручки ШПД ускорился до 4,5% г/г в 1К20 с 1,8% в предыдущий квартал, главным образом, отражая рост спроса в сегменте B2B. Рост выручки услуг платного ТВ продолжал замедляться (до 1,7% г/г с 2,9% г/г за 4К19). Быстрый рост выручки в сегменте цифровых сервисов (VAS и облако) сохранился и составил 63% г/г на фоне роста выручки сервисов по кибербезопасности, проектов в области "Умный город", решений в области электронного правительства, продвижения облачных сервисов и услуг дата-центров. На выручку цифровых сервисов пришлось 10,3% совокупной выручки компании (исключая выручку от услуг мобильной связи на уровне 15,5%).

Tele2 продемонстрировала сильный рост мобильной выручки на 16% г/г, что эквивалентно трети расширенной выручки Ростелекома. Вклад Tele2 Россия в выручку Ростелекома составил 41 млрд руб. в 1К20; на сегодняшний момент этот сегмент генерирует самую большую выручку (34%). Сильный рост выручки в двузначном выражении Tele2 продолжается, так как выручка мобильного сегмента выросла на 16,3% г/г до 41 млрд руб. Ростелеком не раскрыл цифр по количеству абонентов мобильной связи Tele2 Россия (44,6 млн за 4К19) и ARPU, однако менеджмент указал на продолжение предыдущих трендов роста по обоим показателям. Количество активных пользователей в сегменте данных выросло на 36% г/г, трафик данных подскочил на 69% г/г, тогда как сам сегмент данных остается главным драйвером роста выручки. Мы хотели бы отметить снижение выручки от услуг мобильной связи на 0,6% к/к, что, по сути, является следствием более низкой выручки от услуг роуминга в связи с карантинными ограничениями, вызванными Covid-19. Наше сравнение представленных в отчетности Ростелекома результатов Tele2 Россия с неконсолидированными цифрами за 2019 г. показывает, что 5,8% выручки были отнесены к межгрупповой элиминации.

Все плюсы и минусы карантина, вызванного пандемией Covid-19, судя по всему, уравновешивают друг друга. Ростелеком отмечает снижение экономической активности, особенно в сегменте предприятий малого и среднего бизнеса и в некоторых областях B2G, что может привести к тому, что рост бизнеса замедлится. В то же время компания отмечает сильный рост спроса на цифровые сервисы со стороны крупных компаний, а также внедрение цифровых решений при удаленной работе и обучении. Сохраняется высокий уровень неопределенности в отношении продолжающейся самоизоляции, масштаба государственной поддержки домохозяйств и отраслей, пострадавших от кризиса, и дальнейших прогнозов макроэкономических индикаторов.



Итоги телефонной конференции:

Дивиденды. Менеджмент компании подтвердил свой ориентир по дивидендным выплатам на уровне 5,0 руб. на акцию (как по обыкновенным, так и по привилегированным акциям) по итогам 2019 г., ГОСА планируется провести в первой половине августа. Размер дивидендов соответствует дивидендной доходности на уровне 6- 7% соответственно по обыкновенным и привилегированным акциям. Текущая дивидендная политика, вероятно, сохранится, пока не прояснится макроэкономическая и рыночная неопределенность.

Оптимизация розничной сети. Менеджмент объявил о консолидации розничных сетей Ростелекома и Tele2 под одним юридическим лицом во главе с командой менеджмента Tele2. Компания планирует унифицировать систему мер, улучшить качество сервисов и использовать преимущества от роста использования каналов цифровой дистрибуции с конечной целью оптимизации точек продаж и экономии расходов – первые плоды этих мер должны появиться в конце этого года.

Среднесрочные перспективы Tele2. Tele2 сосредоточена на постепенном росте ARPU (уже дважды в этом году повышались архивные тарифы); и видит потенциал дальнейшего снижения показателя оттока абонентов на несколько процентных пунктов с 35% в 2019 г.

Потенциал синергии Ростелекома и Tele2 на уровне примерно 10 млрд руб. в год достижим на горизонте двух-трех лет. В распоряжении компании имеется свыше 150 совместных инициатив в отношении генерации выручки, эффективности операционных расходов и капиталовложений, а также оптимизации долга.

Анна Курбатова: akurbatova@alfabank.ru (Старший аналитик)

Олеся Воробьева: oovorobyeva@alfabank.ru (Аналитик)

