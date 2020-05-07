Доходы 65 российских регионов в марте и апреле сократились на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишут «Известия» . Об этом свидетельствуют расчеты на основе статистики Минфина и Казначейства. В общей сложности субъекты заработали 2,2 трлн рублей, что на 200 млрд рублей меньше, чем годом ранее.

Поступления тройки крупнейших по этому показателю регионов — Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области — за два месяца ограничений составили 579, 132 и 110 млрд рублей соответственно, что ниже прошлогодних значений на 12%, 10% и 4%. Сильнее прочих просели доходы у Татарстана, Кемеровской области и Пермского края. Они заработали за два месяца карантина 47, 30 и 29 млрд рублей соответственно. Это на 36%, 33% и 33% меньше, чем в 2019 году. Несколько субъектов за март и апрель нарастили доходную базу. Тройка лидеров — Чукотка, Ханты-Мансийский АО — Югра и Республика Саха (Якутия). Они получили 10, 104 и 62 млрд рублей, что на 70%, 47% и 43% больше, чем годом ранее.

В целом регионы сообщили, что за январь — апрель получили существенно меньше доходов, чем ожидалось. Потери не выглядят катастрофичными, однако с начала мая падение резко ускорилось. Потери в ближайшие месяцы будут только нарастать, уверены в регионах, темпы увязаны с длительностью карантина. Наступят сроки уплаты налогов за периоды почти полной остановки деловой активности, кроме них негативно влиять на бюджеты будут отсрочки и списания налогов для отдельных отраслей, а также льготы для поддержки региональной экономики.

Также пандемия отразилась и на расходах региональных бюджетов. Так, за прошедшие март — апрель субъекты потратили 2,25 трлн рублей, что на 450 млрд, или на 25%, больше, чем в прошлом году. Самый резкий рост показали Татарстан, Адыгея и Чечня: плюс 59%, 48% и 45% по сравнению с 2019-м. Тройка регионов с крупнейшими бюджетами — Москва, Московская область, Санкт-Петербург — также расширила свои траты. Их расходы составили 557 (плюс 42%), 123 (плюс 36%), 111 (плюс 8%) млрд рублей соответственно. Объемы поддержки из центра за эти два месяца также выросли: субъекты за март — апрель получили безвозмездную помощь на сумму 500 млрд рублей, что на 34% больше, чем годом ранее.

По словам экспертов, гораздо более провальными с точки зрения поступлений будут май и июнь: в этот период в бюджеты пойдут налоги за практически полностью нерабочий период. Поступления в бюджеты ХМАО и Якутии тесно коррелируют с финансовым результатом «Сургутнефтегаза», чья прибыль, в свою очередь, зависит от валютных переоценок. На доходы Чукотки, как, впрочем, и Якутии, мог повлиять значимый рост цен на золото в апреле, отметили эксперты.

