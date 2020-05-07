Оценка трендовой инфляции в апреле 2020 года незначительно повысилась — до 4,05% с 3,98% в марте. Такие данные приводятся в сообщении Банка России, из которого следует, что расчеты произведены департаментом исследований и прогнозирования.

Уточняется, что данный показатель трендовой инфляции рассчитывается на скользящем пятилетнем периоде.



Оценка, рассчитанная на коротком трехлетнем временном интервале, составила 3,54%, увеличившись на 0,25 процентного пункта по сравнению с мартом.

«Небольшой рост оценок трендовой инфляции на фоне гораздо более заметного повышения общего роста цен (до 3,09% в апреле с 2,54% в марте) указывает на весомый вклад временных факторов в ускорение инфляции на потребительском рынке в прошлом месяце», — поясняют в ЦБ.

Это подтверждается и динамикой оценок модифицированных показателей базовой инфляции. После резкого роста в марте они стабилизировались в апреле в отличие от общего месячного роста цен, который продолжил ускоряться.

«В ближайшие месяцы ослабление потребительского спроса усилит дезинфляционное влияние на рост цен, что, вероятно, отразится и на показателях базовой и трендовой инфляции», — отмечается в аналитической записке.