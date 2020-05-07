Число зарегистрированных безработных в России за период нерабочих дней, объявленный для борьбы с коронавирусом, выросло на 29%, до 1,665 млн человек, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.

«На вчерашний день у нас количество зарегистрированных безработных выросло до 1 млн 665 тысяч человек — на 29% по сравнению с периодом, с которого мы стартовали», — сказала Голикова.