Цена на российский сорт нефти Urals превысила 33 доллара за баррель, сообщает агентство Argus со ссылкой на собственные данные.

Так, по данным агентства, 19 мая нефть Urals при поставках в северо-западную Европу стоила 33,47 доллара за баррель. Данные на 20 мая Argus не приводит.

«19 мая цена на Urals в Северо-Западной Европе в абсолютном исчислении увеличилась до 33,47 доллара за баррель», — говорится в публикации.

Премия к цене на нефть Brent увеличилась до 1,55 доллара за баррель, что является рекордным значением за всю историю мониторинга цен агентством.

Цена на нефть Urals при поставках в Средиземноморье 19 мая увеличилась до 34,27 доллара за баррель. Премия к нефти Brent составляет 1,8 доллара за баррель.