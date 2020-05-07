Премия к цене на нефть Brent увеличилась до 1,55 доллара за баррель, что является рекордным значением за всю историю мониторинга цен агентством.
Цена на российский сорт нефти Urals превысила 33 доллара за баррель, сообщает агентство Argus со ссылкой на собственные данные.
Так, по данным агентства, 19 мая нефть Urals при поставках в северо-западную Европу стоила 33,47 доллара за баррель. Данные на 20 мая Argus не приводит.
«19 мая цена на Urals в Северо-Западной Европе в абсолютном исчислении увеличилась до 33,47 доллара за баррель», — говорится в публикации.
Премия к цене на нефть Brent увеличилась до 1,55 доллара за баррель, что является рекордным значением за всю историю мониторинга цен агентством.
Цена на нефть Urals при поставках в Средиземноморье 19 мая увеличилась до 34,27 доллара за баррель. Премия к нефти Brent составляет 1,8 доллара за баррель.
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