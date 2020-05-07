Банк России не видит убедительных аргументов, которые бы объяснили, почему полная стоимость ипотеки должна вырасти из-за смены концепции страхования рисков, сообщили журналистам в ЦБ.

Регулятор в апреле предложил при оформлении ипотеки переложить расходы на страхование предмета залога, а также жизни и здоровья заемщика с физлица на банк. Российские банки не поддерживают предложенную ЦБ концепцию, отмечая, что она может привести к росту ставок по кредитам и уровня монополизации на рынке. Как альтернативу кредитные организации предлагают ввести госрегулирование тарифов страховок по аналогии с ОСАГО, говорилось в письме Ассоциации «Россия».

«Основная задача, которую мы хотим решить — это снизить полную стоимость ипотеки. С учетом высокой маржинальности этого продукта как для банков, так и для страховщиков, мы видим значительный потенциал для такого снижения. Пока мы не услышали убедительных аргументов от критиков концепции, почему полная стоимость ипотеки должна вырасти», — прокомментировал регулятор.

Более того, ЦБ напомнил, что банки в настоящее время часто предлагают серьезные скидки на ипотеку в случае покупки гражданином страховки, — это объясняется тем, что кредитной организации выгодно разделить риски со страховой компанией. В связи с этим Банк России предположил, что претензии к концепции, возможно, связаны с нежеланием раскрывать гражданам высокие комиссионные вознаграждения.

Комментируя предложения регулировать тарифы на страхование, ЦБ отметил, что пример с ОСАГО показывает издержки подобного подхода. «Достаточно вспомнить те проблемы, которые были с доступностью полисов ОСАГО, и низкий уровень гибкости продукта под нужды конкретного клиента. Скорее всего, авторы письма (АБР) смогут привести много доводов против прямого государственного регулирования ипотечных ставок», — уверен регулятор.

Тем не менее, Банк России рассмотрит предложения Всероссийского союза страховщиков и Ассоциации банков России и в ближайшее время после изучения материалов еще раз проведет обсуждение с представителями банковской и страховой индустрии.