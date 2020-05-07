Обманутые дольщики, по чьим домам принято решение о завершении строительства имеют возможность рефинансировать ипотеку . Количество таких людей превышает 25 тыс., сообщила пресс-служба Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства.

Обманутые дольщики, по чьим домам принято решение о завершении строительства имеют возможность рефинансировать ипотеку . Количество таких людей превышает 25 тыс., сообщила пресс-служба Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства.

Ранее сообщалось, в «ДОМ.РФ» и ЦБ обратился депутат Александр Якубовский с предложением обязать банки не отказывать обманутым дольщикам в рефинансировании ипотеки. Кредитные организации принимают решения об отказах, так как проблемные девелоперы потеряли аккредитации банках, а при недостроенных домах ипотека не обеспечена залогом.

«Суммарно речь идет о более чем 25 тыс. пострадавших граждан, которые уже могут воспользоваться рефинансированием ипотечных кредитов», — сообщила пресс-служба Фонда дольщиков.

Всего в России насчитывается более 200 тыс. обманутых дольщиков, сообщали ранее в фонде. Единый реестр проблемных объектов по состоянию на 20 мая включает 3,1 тыс. долгостроев в 72 регионах России.