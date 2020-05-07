Бизнес из пострадавших отраслей и социально ориентированные некоммерческие организации (НКО) в России смогут погашать долги по арендной плате за пользование госимуществом в течение двух лет — с 1 января 2021 года по 1 января 2023 года. Об этом говорится в сообщении правительства РФ. Также до 1 октября 2020 года продлевается отсрочка по платежам за аренду госимущества.

«Федеральные органы будут обязаны сообщить арендаторам об этих возможностях. Информация также будет размещена в личных кабинетах предпринимателей на межведомственном портале по управлению госсобственностью», — говорится в сообщении.

Эти меры должны поддержат малый и средний бизнес (МСБ), а также социально ориентированные НКО, которые терпят убытки на фоне пандемии.