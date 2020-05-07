Уставный капитал компании до погашения состоял из 19,4 млн акций. Всего BELUGA GROUP было предъявлено для погашения 3,6 млн акций, что составляет 19% текущего уставного капитала. Все они входили в состав квази-казначейского пакета BELUGA GROUP, размер которого уменьшился до 3,2 млн штук, составив 20% от нового уставного капитала. Таким образом, уставный капитал компании уменьшается до 15,8 млн акций.

Председатель Совета директоров Николай Белокопытов прокомментировал данное корпоративное событие следующим образом: «Основная цель приобретения BELUGA GROUP собственных акций достигнута: более половины квази-казначейских акций, находящихся на балансах ее дочерних компаний, предъявлено для погашения. Как следствие, значительно упрощается структура акционерного капитала, она становится более прозрачной. Мы надеемся, что эта мера, по сути, являющаяся косвенным способом выплаты дивидендов, вкупе с недавно рекомендованным Советом директоров размером прямых дивидендов, приведет к повышению фундаментальной инвестиционной привлекательности группы. Также хочу подчеркнуть, что уставный капитал уменьшается только за счет квази-казначейского пакета акций, соответственно, отвлечения денежных средств с баланса BELUGA GROUP не происходит. Таким образом, доля участия всех акционеров компании автоматически увеличивается с коэффициентом 1,23.

Пользуясь случаем, хочу также сказать несколько слов о текущей ситуации в компании. Менеджмент BELUGA GROUP проактивно реагирует на новые вызовы и последовательно реализует стратегию диверсификации операционного бизнеса. Это приносит позитивные результаты: так, совсем недавно компания отчиталась о практически 20%-ном росте продаж за первый квартал. Группа укрепила свое лидерство в категориях водки, ЛВИ и виски, впервые стала абсолютным лидером в категории бренди. Общие отгрузки апреля – первого «карантинного» месяца – продолжают этот тренд: +11% к результатам апреля 2019-го года (+17% январь-апрель 2020 к соответствующему периоду прошлого года). Сеть собственных алкогольных магазинов «ВинЛаб», к концу 2019 года состоящая из более 600 точек, стабилизировав свой рост в текущем году, демонстрирует двузначный LFL-прирост* по основным операционным показателям. Принимая во внимание этот факт, мы планируем продолжить активное развитие сети в следующем году.

Ситуация в стране и мире остается непростой. В этот период мы пристально следим за событиями, принимаем необходимые тактические решения, стремясь к достижению стратегических целей компании. Такой подход позволяет обеспечивать стабильность бизнеса группы и соблюдать интересы наших акционеров».

*- органический рост, сравнение только по сопоставимому с прошлым периодом количеству магазинов.

О BELUGAGROUP

BELUGAGROUP — крупнейшая алкогольная компания в России, лидер по производству водки и ликеро-водочных изделий на этом рынке, а также один из главных импортеров крепкого алкоголя в стране.

Группе принадлежат шесть производственных площадок, одно винное хозяйство, собственная система дистрибуции и сеть розничных магазинов «ВинЛаб.

Ключевые собственные бренды: суперпремиальная водка Beluga, водки «Беленькая», «Архангельская», «Белая Сова», «Медная Лошадка», «Мягков», вино GolubitskoeEstate, российское шампанское VOGUE, бренди «Золотой Резерв» и «Бастион», джин GreenBaboon, шотландский виски Fox & Dogs, ирландский виски Troublemaker и бурбон Eagle'sRock.

Кроме того, группа является эксклюзивным дистрибьютором WilliamGrant & Sons и представляет в России шотландский виски Glenfiddich, Grant's, MonkeyShoulder, ClanMcGregor, TheBalvenie, джин Hendrick's, текилу Milagro и ирландский виски TullamoreD.E.W. Также компания дистрибутирует продукцию французского коньячного дома Camus, ром Barcelo, бренди Torres, армянский коньяк «Ной», кальвадос Berneroy, а также линию бальзамов LatvijasBalzams.

Группа эксклюзивно представляет в России вина мировых производителей и брендов, среди которых FamiliaTorres, Masi, TenutaLuce, ChampagneBillecart-Salmon, MaisonLouisLatour, GerardBertrand, Faustino, ConoSur, MaisonCalvet, Piccini, Barefoot, Markus-Molitor, а также является эксклюзивным дистрибьютором австрийского производителя премиальных бокалов и стекла RIEDEL.

BELUGAGROUP успешно поставляет свою продукцию на зарубежные рынки и входит в тройку крупнейших экспортеров российской водки, занимая лидирующие позиции в России по экспорту этого продукта в суперпремиальном сегменте.