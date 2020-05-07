В ЦБ уверяют, что основной задачей концепции является снижение полной стоимости ипотеки.
Ассоциация банков России (АБР) и Всероссийский союз страховщиков (ВСС) решили объединить усилия и убедить ЦБ отказаться от новой концепции ипотечного страхования, подготовив совместное обращение, пишет «Коммерсант». Ранее регулятор предложил возложить на банки обязанность за свой счет страховать риски заемщиков как по имуществу (предмету ипотеки), так и по их жизни и здоровью.
Как пояснил вице-президент АБР Алексей Войлуков, в случае реализации идеи ЦБ ставки по ипотеке вырастут минимум на 0,5 процентного пункта. По словам президента ВСС Игоря Юргенса, такой подход может привести к «уравниловке» цен на страховки для потребителей, к снижению качества, а иногда даже — к недоступности страхового продукта.
В обращении будет отмечено, что риски по имуществу и жизни заемщиков, обязательство по страхованию которых ЦБ хочет переложить на банки, — это страхование финансовых рисков банка. В результате ущемляются права гражданина — собственника недвижимости: в случае ее повреждения или гибели возмещение направляется не на ремонт или восстановление, а на исполнение обязательств перед банком. Также утрачивается свобода выбора страховщика. Банкиры будут настаивать на том, что концепция ЦБ существенно повысит риски ипотечных ценных бумаг, поскольку в случае банкротства банка ипотечное покрытие лишится страховой защиты.
В ЦБ, в свою очередь, уверяют, что основной задачей концепции является снижение полной стоимости ипотеки. Как сообщили в пресс-службе регулятора, с учетом высокой маржинальности этого продукта как для банков, так и для страховщиков существует значительный потенциал для такого снижения. Пока нет убедительных аргументов от критиков концепции, почему полная стоимость ипотеки должна вырасти, добавили в Центробанке. «Что же касается предложений регулировать тарифы, то пример с ОСАГО как раз показывает издержки подобного подхода. Достаточно вспомнить проблемы, которые были с доступностью полисов ОСАГО, и низкий уровень гибкости продукта под нужды конкретного клиента», — отметили в ЦБ.
Нет комментариев