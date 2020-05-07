Ассоциация банков России (АБР) и Всероссийский союз страховщиков (ВСС) решили объединить усилия и убедить ЦБ отказаться от новой концепции ипотечного страхования , подготовив совместное обращение, пишет «Коммерсант» . Ранее регулятор предложил возложить на банки обязанность за свой счет страховать риски заемщиков как по имуществу (предмету ипотеки), так и по их жизни и здоровью.

Как пояснил вице-президент АБР Алексей Войлуков, в случае реализации идеи ЦБ ставки по ипотеке вырастут минимум на 0,5 процентного пункта. По словам президента ВСС Игоря Юргенса, такой подход может привести к «уравниловке» цен на страховки для потребителей, к снижению качества, а иногда даже — к недоступности страхового продукта.

В обращении будет отмечено, что риски по имуществу и жизни заемщиков, обязательство по страхованию которых ЦБ хочет переложить на банки, — это страхование финансовых рисков банка. В результате ущемляются права гражданина — собственника недвижимости: в случае ее повреждения или гибели возмещение направляется не на ремонт или восстановление, а на исполнение обязательств перед банком. Также утрачивается свобода выбора страховщика. Банкиры будут настаивать на том, что концепция ЦБ существенно повысит риски ипотечных ценных бумаг, поскольку в случае банкротства банка ипотечное покрытие лишится страховой защиты.

В ЦБ, в свою очередь, уверяют, что основной задачей концепции является снижение полной стоимости ипотеки. Как сообщили в пресс-службе регулятора, с учетом высокой маржинальности этого продукта как для банков, так и для страховщиков существует значительный потенциал для такого снижения. Пока нет убедительных аргументов от критиков концепции, почему полная стоимость ипотеки должна вырасти, добавили в Центробанке. «Что же касается предложений регулировать тарифы, то пример с ОСАГО как раз показывает издержки подобного подхода. Достаточно вспомнить проблемы, которые были с доступностью полисов ОСАГО, и низкий уровень гибкости продукта под нужды конкретного клиента», — отметили в ЦБ.