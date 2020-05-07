Кредитные организации с универсальной лицензией хотят сдвинуть срок обязательного подключения к сервису бесплатных переводов через Систему быстрых платежей (СБП) до 1 октября 2021 года, пишут «Известия» . Об этом говорится в письме Ассоциации банков России (АБР) в ЦБ. Закупка оборудования и ПО, обучение сотрудников, доработка дистанционных каналов требуют затрат в размере не менее 3—5 млн рублей, а в некоторых случаях — 10 млн рублей, говорится в документе. При этом банки вынуждены оптимизировать бюджеты в условиях снижения потребительского спроса, уменьшения трансакционной активности, повышения волатильности на финрынках.

С 1 мая перечисления в СБП на сумму до 100 тыс. рублей в месяц бесплатны, свыше этого объема взимается комиссия не более 0,5% от перевода, это важно в условиях пандемии, напомнили в регуляторе. Учитывая социальную значимость услуги, сроки подключения банков к СБП желательно сохранить без изменений, заявили в ЦБ. Более 180 организаций проводят мероприятия по присоединению к сервису, и большинство банков планирует закончить процесс в обозначенные сроки.

Время, необходимое для подключения к СБП, индивидуально и зависит от того, как выстроены технологические и бизнес-процессы в конкретном банке, добавили в Национальной системе платежных карт (НСПК). По действующим правилам около 200 банков должны обеспечить переводы через СБП уже к октябрю 2020-го.

По словам экспертов, в ближайшее время рынок ждет полномасштабного подключения Сбербанка , после чего начнется реальное развитие и рост СБП. Сбербанк присоединился к системе в конце марта 2020-го, хотя должен был сделать это 1 октября 2019 года. Сейчас сервис доступен только ряду клиентов по всей стране, ведется его тиражирование: полномасштабное внедрение планируется завершить в ближайшее время, отметили в Сбербанке и добавили, что сервис может стать доступным для всех пользователей «Сбербанк Онлайн» к началу июня.

Было бы логично до наступления срока обязательного подключения снять текущие тарифные ограничения по переводам в СБП, вернувшись к практике самостоятельного управления участниками рынка тарифами на платежи, считают эксперты. Расходы на СБП банки могут направить на резервирование «плохих» займов, поскольку кредитные риски сильно увеличились, в ближайшее время следует ожидать роста просроченной задолженности. Торопить малые банки подключаться к СБП не обязательно: существенного влияния на доступность финансовых услуг сейчас это не окажет, а повысить популярность СБП, скорее, позволит сохранение нулевых комиссий, пояснили эксперты.