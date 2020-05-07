Эксперты делали свой выбор, основываясь на уровне надежности банка, его позиции в различных рейтингах, размере процентной ставки и сумме ежемесячных платежей по кредиту. В рейтинге представлено 25 финансовых организаций.

Программа «Новый автомобиль» позволяет клиентам приобрести легковой автомобиль иностранного или отечественного производства в автосалонах-партнерах банка по ставке от 8,5% годовых. Предоставив только паспорт и водительское удостоверение, заемщик может оформить кредит на сумму от 100 000 до 6,5 млн рублей на срок от 2 до 7 лет. Первоначальный взнос – от 20%.