Успешно завершился проект по подключению банка ТКБ к СБП на базе комплекса решений ЦФТ. Теперь клиенты банка смогут мгновенно и в режиме 24/7 переводить деньги со счета на счет в банках-участниках СБП, указав только номер телефона. С момента отправки перевода до его зачисления проходит не более 15 секунд.

Проект реализован с использованием комплекса решений Центра Финансовых Технологий. Отправка переводов осуществляется через клиентский интерфейс онлайн-банкинга Faktura.ru, ведение счетов осуществляется в АБС ЦФТ-Банк и процессинговом центре «КартСтандарт». В качестве шлюза к операционному и платежному клиринговому центру СБП используется облачная платформа банковского самообслуживания ЗАО «Золотая Корона» (Third Party Processor для участников СБП, сертифицированный НСПК).

«Банк ТКБ стал 15-м участником СБП, подключенным к Системе через облачную платформу «Золотой Короны». Проект – от формирования рабочих групп до запуска в промышленную эксплуатацию – был осуществлен менее чем за два месяца. Учитывая все сложности актуальной ситуации, связанные с пандемией и карантинными мерами, считаю это отличным показателем. Быстро и качественно реализовать проект помогли как накопленный нами опыт подключения партнеров к СБП, так и слаженная работа объединенной команды ЦФТ и банка», – говорит Виктория Смоленская, директор сервиса «Платформа банковского самообслуживания», «Золотая Корона».

«Система быстрых платежей – это высокотехнологичная альтернатива переводам card2card. Нет сомнения, что этот сервис будет востребован нашими клиентами, и мы благодарим нашего партнера ЦФТ за профессиональную помощь в реализации проекта», – прокомментировала Наталья Базалей, заместитель директора Дирекции некредитных продуктов и дистанционных каналов банка ТКБ.

Центр Финансовых Технологий (ЦФТ) – российский финтех-провайдер доступа участников финансовой индустрии к технологиям мирового уровня для ведения бизнеса и предоставления финансовых услуг клиентам. Компания специализируется на проектировании, разработке и тиражировании решений для кредитно-финансовых организаций, оказании широкого спектра процессинговых услуг на платежном рынке, входит в TOP-5 крупнейших разработчиков ПО, действующих на Российском рынке.

Платформа «Золотая Корона» (TPP для участников СБП, сертифицированный НСПК) – промышленное решение на базе сервиса «Платформа банковского самообслуживания».

Справка о банковской группе ТКБ: В банковскую группу ТКБ входит ПАО ТрансКапиталБанк и ПАО Инвестторгбанк. Банковская группа ТКБ входит в TOP-30 банков России, представлена в 31 регионе Российской Федерации. Стратегические бизнес-линии деятельности ТКБ: кредитование малого и среднего бизнеса (TOP-15 банков РФ), ипотечное кредитование (TOP-15 банков РФ), факторинг. Являясь ключевым партнером интеграционных процессов ЕАЭС/СНГ/ШОС, ТКБ реализует проект — площадку «Банк для банков» и предлагает банкам широкий круг операций от транзакционного бизнеса и казначейских операций до продуктов торгового финансирования и организации синдицированных займов для банков России, ЕАЭС, СНГ, ШОС.