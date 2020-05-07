Автоградбанк ввел новые вклады — «Комфорт 2020», «Доход 2020» и «Летний процент». Минимальная сумма всех депозитов составляет 10 тыс. рублей. Срок — 540 дней.

Доходность депозита «Комфорт 2020» составляет 4,5% годовых. Возможны дополнительные взносы и расходные операции.

«Доход 2020» открывается под 5% годовых. Пополнение и частичное снятие средств не предусмотрено.

По вкладу «Летний процент» предусмотрено три периода начисления процентов: с первого по 180-й день — 6%, с 181-го по 360-й день — 5,5%, с 361-го по 540-й день — 5% годовых. Средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств составит 5,5%. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены.

При досрочном расторжении договора проценты по всем вкладам за каждые полные 30 дней сохраняются.

Выплата процентов осуществляется ежеквартально на текущий счет.