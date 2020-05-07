Отправка платежей осуществляется пользователями в интернет-банке и в мобильном приложении на платформе Faktura.ru. В качестве шлюза к операционному платежному и клиринговому центру СБП используется облачная Платформа «Золотой Короны», которая является сертифицированным процессором (Third Party Processor, TPP) для подключения кредитных организаций к Системе быстрых платежей. Обработка платежей, их «приземление», управление ликвидностью выполняются в системе ЦФТ-Ритейл банк (на базе Oracle).

«Банки активно используют нашу экспертизу и отлаженные технологии, чтобы присоединяться к Системе быстрых платежей с минимальными временными и ресурсными затратами и получать централизованную поддержку. СБП – постоянно развивающаяся система, и Автоградбанк, как и все наши партнеры, может быть уверен, что сможет своевременно предлагать своим клиентам новые возможности, появляющиеся в рамках этой экосистемы», – говорит Андрей Надточий, технический директор сервиса «Платформа банковского самообслуживания», «Золотая Корона».

«Для банка подключение к СБП стало частью большого инфраструктурного проекта, реализованного вместе с нашими партнерами из ЦФТ и включавшего внедрение АБС, системы ДБО и подключение к карточному процессингу. По сути, была осуществлена полная реновация всего IT-ландшафта. В результате банк получил глубоко интегрированную IT-инфраструктуру, а наши клиенты – возможность использовать самые актуальные продукты и сервисы, в числе которых мгновенные переводы по номеру телефона в рамках СБП», – комментирует Сергей Палачев, начальник отдела пластиковых карт и дистанционного обслуживания АО «Автоградбанк».

«Золотая Корона» имеет 25-летний опыт в области процессинга, маршрутизации и обработки банковских операций, управления инцидентами, мониторинга и бесперебойности работы. Сервис «Платформа банковского самообслуживания» в режиме SaaS позволяет банку использовать инструменты для централизованного управления платежами и платежной инфраструктуры, имеет сертификаты PCI DSS, характеризуется высокой долей отказоустойчивости (99,97%). Платформу используют 125 банков РФ и СНГ.

АО «Автоградбанк» – универсальный коммерческий банк, основанный в г. Набережные Челны в 1991 году. Лицензия ЦБ РФ №1455. Приоритетными направлениями работы Автоградбанка является расчетно-кассовое обслуживание юридических и физических лиц, кредитование малого и среднего бизнеса индивидуальных предпринимателей, выдача потребительских кредитов населению, привлечение вкладов частных лиц. Автоградбанк сегодня представлен в ряде регионов страны, в том числе в крупных городах: Набережные Челны, Москва, Санкт-Петербург, Казань, Рязань, Волгоград, Самара, Ижевск, Астрахань, Грозный и других городах Российской Федерации.



