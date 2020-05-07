Аналитическое кредитное рейтинговое агентство присвоило Ланта-Банку кредитный рейтинг на уровне «B-(RU)» со «стабильным» прогнозом.

Кредитный рейтинг обусловлен невысокой позицией банка на российском рынке, невысокими показателями по ключевым факторам риска и возможностью предоставления поддержки со стороны акционера, поясняется в релизе АКРА.

«Банк характеризуется низким уровнем оценки собственной кредитоспособности (ОСК). ОСК Ланта-Банка отражает умеренно слабую оценку бизнес-профиля, невысокие оценки риск-профиля и позиции банка по капиталу, а также адекватную позицию по фондированию и ликвидности», — отмечается в сообщении.

Агентство оценивает бизнес-профиль как умеренно слабый, что обусловлено слабой позицией банка на рынке РФ и умеренной диверсификацией операционного дохода. Положительное влияние на уровень диверсификации оказывает значительная доля дохода от операций с драгоценными металлами.

АКРА оценивает позицию банка по капиталу как критическую, учитывая невысокие показатели достаточности капитала и низкую рентабельность. Давление на рентабельность банка оказали возросшие расходы на создание резерва под возможные убытки и снижение процентной маржи ввиду низкой доходности активов.

За первые девять месяцев 2019 года убыток по РСБУ составил 98 млн рублей, что оказало дополнительное давление на капитал. При этом АКРА отмечает возврат банка к прибыльности в I квартале 2020 года, финансовый результат составил 178 млн рублей.

«Стабильный» прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12—18 месяцев.

К позитивному рейтинговому действию могут привести улучшение позиции по капиталу при возврате банка к прибыльности, повышение операционной эффективности, улучшение качества активов.

Негативно повлиять на рейтинг банка могут ухудшение позиции банка по ликвидности и фондированию и снижение заинтересованности акционера в поддержке банка.