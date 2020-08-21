За нарушение качества коммунальных услуг в России перестанут штрафовать, пишут «Известия» . Правовое управление Госдумы дало положительный отзыв на законопроект правительства «О внесении изменений в статьи 157 и 157.2 Жилищного кодекса РФ в части регулирования порядка изменения размера платы за коммунальные услуги, предоставленные с нарушением установленных требований». Документом предлагается исключить положение о том, что лицо, виновное в нарушении непрерывности предоставления или качества услуг ЖКХ, обязано уплатить потребителю штраф, определяемый в размере и порядке, которые установлены правительством РФ. В качестве альтернативной меры Кабмин предлагает сделать перерасчет стоимости услуг и возместить моральный и иной вред гражданам.

Профильный комитет Госдумы готов поддержать инициативу. При штрафе существует более сложная процедура выплаты денег потребителю, поэтому от нее решено отказаться в пользу перерасчета. Гражданин защитит свои права через уменьшение платы за услуги ЖКХ, если они некачественные, пояснила глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

Поддержать документ готовы и в «Единой России». По словам представителя фракции, первого зампреда комитета по жилищной политике и ЖКХ Сергея Пахомова, если у гражданина есть желание наказать недобросовестных поставщиков, не только изменив цифру в счете, то у него в любом случае остается право обратиться в суд. Тот может наложить штраф за подобные нарушения, но уже не по Жилищному кодексу, а по Административному. В ЛДПР уверены, что людям постоянно будут предлагать идти в суд, если они недовольным качеством оказываемых услуг. По словам зампреда фракции и главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, нужно не отказываться, а, наоборот, повышать штрафы. Их отмена повысит уровень злоупотреблений со стороны коммунальщиков и снизит качество услуг. Аналогичного мнения придерживаются в КПРФ.

По словам представителей управляющих компаний, у них нет других денег кроме тех, которые заплатили люди. Если назначают штрафы, то компенсировать их потерю можно только снижением объема оказания услуг.