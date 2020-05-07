Услуга будет доступна клиентам, которые не могут посетить офис.
До конца мая ВТБ начнет курьерскую доставку дебетовых карт на дом при заказе на сайте банка. Услуга будет доступна клиентам, которые не могут посетить офис, в частности, из-за продолжающегося периода самоизоляции. Воспользоваться бесплатным сервисом на первом этапе смогут жители 10 городов России, сообщает пресс-служба кредитной организации.
На сайте ВТБ при заполнении заявки на выпуск дебетовой карты клиенту необходимо будет выбрать курьера в разделе «Способ доставки карты». После оформления услуги сотрудник банка свяжется с заявителем для уточнения деталей доставки. Новая карта будет доступна сразу же после активации.
«Ориентируясь на своих новых клиентов, которые хотят открыть дебетовую карту, но не готовы пока приходить в офис, до конца мая мы запустим новый сервис доставки дебетовых карт. Курьер бесплатно привезет ее в любое удобное для вас время и место, и посещать отделение банка не придется», — отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников,
На этапе тестирования получить банковскую карту смогут жители 10 городов России: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Самара и Ростов-на-Дону. В случае успешного развития пилотного проекта банк планирует расширить географию предоставления новой услуги.
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