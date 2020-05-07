До конца мая ВТБ начнет курьерскую доставку дебетовых карт на дом при заказе на сайте банка. Услуга будет доступна клиентам, которые не могут посетить офис, в частности, из-за продолжающегося периода самоизоляции. Воспользоваться бесплатным сервисом на первом этапе смогут жители 10 городов России, сообщает пресс-служба кредитной организации.



На сайте ВТБ при заполнении заявки на выпуск дебетовой карты клиенту необходимо будет выбрать курьера в разделе «Способ доставки карты». После оформления услуги сотрудник банка свяжется с заявителем для уточнения деталей доставки. Новая карта будет доступна сразу же после активации.

«Ориентируясь на своих новых клиентов, которые хотят открыть дебетовую карту, но не готовы пока приходить в офис, до конца мая мы запустим новый сервис доставки дебетовых карт. Курьер бесплатно привезет ее в любое удобное для вас время и место, и посещать отделение банка не придется», — отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников,



На этапе тестирования получить банковскую карту смогут жители 10 городов России: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Самара и Ростов-на-Дону. В случае успешного развития пилотного проекта банк планирует расширить географию предоставления новой услуги.