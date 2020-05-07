ВТБ с 28 мая запускает в рамках рефинансирования автокредитов программу с отложенными платежами. Клиенты могут переоформить действующие автокредиты любого банка под ставку от 4% годовых с возможностью не платить по кредиту в течение первых трех месяцев.

В будущем аналогичную программу планируется расширить на кредиты наличными и ипотеку . Об этом заявил заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в ходе видеоконференции.

«В связи со сложившейся ситуацией из-за пандемии COVID-19 и необходимостью дополнительной поддержки клиентов новое предложение позволяет получить отсрочку оплаты ежемесячных платежей сроком на три месяца. В течение этого периода клиенту не требуется вносить платежи по кредиту. Для оформления услуги не надо предоставлять дополнительные документы, подтверждающие ухудшение финансового положения или заболевание COVID-19. Минимальная ставка рефинансирования в 4% доступна клиентам при условии оформления сервисных услуг и программ страхования — защита от потери работы (дисконт 2 п. п.), страхование залога на весь срок кредита (5,5 п. п.), а также пакета «Автолюбитель» (3 п. п.)», — отмечается в релизе.

Все услуги оформляются клиентами по желанию. Начиная с 28 мая заявку можно подать на сайте банка в разделе «Рефинансирование автокредита».

Опция «Отложенный платеж» бессрочная и продолжит действовать после окончания периода пандемии COVID-19.

Доступный размер автокредита по программе рефинансирования — от 300 тыс. до 3 млн рублей. Возраст транспортного средства не должен превышать десяти лет на момент оформления нового кредита. Возможный срок рефинансирования — от года до пяти лет. Автомобиль оформляется в залог банка.