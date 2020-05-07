В апреле произошел значительный переток средств со срочных вкладов на средства до востребования и в инвестиционные инструменты, говорится в презентации ВТБ. Так, на счетах до востребования зафиксирован прирост на 22,9%, а портфель инвестиционных продуктов банка с начала года вырос на 25%.

«Наши клиенты-вкладчики сейчас не спешат возобновлять свои срочные депозитные контракты и занимают выжидательную позицию, довольствуясь доходами по накопительным счетам, которые у нас достаточно высокие. Все ждут, как будет развиваться ситуация в целом в экономике, как будут меняться доходы, какова будет ситуация с трудоустройством», — объяснил зампред правления банка Анатолий Печатников.

Всего с учетом инвестиционных продуктов общий портфель привлеченных средств физлиц вырос с начала года на 6,9%, по данным на конец апреля, без учета инвестпродуктов рост составил 2,9%.