ВТБ готовит запуск рефинансирования кредитов с каникулами по платежам, сообщил журналистам заместитель председателя правления банка Анатолий Печатников.

«Заметив, что не все банки оперативно реагируют на постановления правительства и решения президента, например, в части предоставления государственных каникул, мы первыми на рынке разработали новый продукт по автокредитовани ю, который позволит рефинансировать кредиты сторонних банков с каникулами по платежам», — заявил Печатников.

Он пояснил, что по автокредитам такой механизм планируется запустить в мае, по кредитам наличными — в июне. «Думаю, что и по ипотеке в ближайшее время предложим похожую программу. Это позволит помочь клиентам на период самоизоляции, возможного сокращения доходов и потери места работы, а нам даст возможность, поддержав этих заемщиков, расширить свою клиентскую базу», — добавил зампред правления ВТБ.