Россияне смогут восстановить свою привычную финансовую активность в июле, считает заместитель председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Он отметил, что первые несколько регионов уже начали снимать ограничения по передвижению, и в них уже наблюдается восстановление оборотов торговли и кратный рост трат в отдельных сегментах.

«Мы очень рассчитываем, что май — июнь будут последними месяцами, связанными с жесткими ограничениями, и уже в июле мы сможем вернуться к нормальной экономической жизни, которая позволит населению восстановить свою привычную финансовую активность, которая была еще до начала изоляции», — сказал Анатолий Печатников.