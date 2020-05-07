Поступления на счета зарплатных клиентов ВТБ в апреле сократились на 3% к марту, но выросли на 5% по сравнению с апрелем 2019 года, сообщил на пресс-конференции зампредправления банка Анатолий Печатников.

«По итогам апреля мы зафиксировали по нашим зарплатным клиентам сокращение зарплатных выплат всего на 3%, притом что март — это традиционный месяц для выплаты бонусов. По сравнению с прошлым апрелем показатель даже вырос на 5%. Поэтому сегодня, говоря о клиентской базе ВТБ, нельзя сказать, что ежемесячные доходы населения снизились», — отметил Печатников.

При этом, подчеркнул зампред ВТБ, резко сократились расходы клиентов. «Трансакции по картам в эквайринге снизились на 34%. Привычные траты население либо отменяет, либо переносит их на более поздний срок», — добавил Анатолий Печатников.

Напомним, требовать кредитные каникулы по закону № 106-ФЗ заемщик может только в том случае, если его доход за месяц снизился более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год. В иных случаях банк может предложить реструктуризацию по собственным программам.