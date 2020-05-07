Всероссийский союз страховщиков (ВСС) поддерживает необходимость совершенствования рынка ипотечного страхования и готов принять активное участие в доработке концепции ипотечного страхования. Среди вопросов, требующих доработки, — возникновение НДФЛ для заемщика с выплат по договору, за который заплатил банк, возможное снижение качества предлагаемого заемщикам страхового продукта и стимулирование банков компенсировать выпадающие комиссионные доходы предложением иных продуктов с низкой потребительской ценностью.

Соответствующее письмо союз направил в Банк России, сообщил президент ВСС Игорь Юргенс. «Безусловно, существующая практика ипотечного страхования не является идеальной и должна быть изменена. Во главу угла при таких изменениях будут поставлены исключительно интересы заемщиков, и наша задача — сделать так, чтобы ни один вопрос в этой связи не был упущен», — сказал он.

Президент ВСС подчеркнул, что госрегулирование тарифов не может быть эффективным решением: такой подход может привести к «уравниловке» цен для потребителей вне зависимости от их реального уровня риска, низкому качеству, а иногда даже к недоступности продукта. В ОСАГО уже несколько лет идет поэтапная реформа по индивидуализации тарифов, цель которой — уход от госрегулирования ценообразования в обязательной «автогражданке».

Игорь Юргенс отметил, что прежде всего необходимо совместно с банковским сообществом оценить размер затрат, которые будут возложены на банки, если они будут нести все расходы по ипотечному страхованию, и оценить последствия их включения в стоимость ипотеки как для банка, так и для заемщика. Необходимо оценить выпадающие комиссионные доходы банков, получаемые от участия в ипотечном страховании, и понять, не приведет ли данная мера к потенциальной «компенсации» этих выпадающих доходов при помощи продуктов с более низкой потребительской ценностью, что в конечном итоге не позволит достигнуть цели по снижению стоимости ипотечного кредита.

«Мы понимаем, что банками дополнительные затраты на страхование имущества и жизни заемщиков будут восприниматься как финансово нецелесообразные и вмененные, а потому существует высокий риск, что кредитные организации любым способом постараются минимизировать эти затраты путем стимулирования демпинга. Например, заключая договоры только со страховщиками, предлагающими минимальную стоимость страхования, без учета качества страхового продукта и оценки финансового состояния страховой компании, работая исключительно с дочерними страховщиками и тому подобное. Это приведет к снижению конкуренции, высокой убыточности и последующему отказу страховщиков от данного направления в страховании», — сказал Юргенс.