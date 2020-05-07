В методику исследования рынка лизинга давно пора было внести изменения, и турбулентность подтолкнула этот процесс. Об этом сообщил генеральный директор рейтингового агентства RAEX («РАЭКС-Аналитика») Дмитрий Гришанков медиапорталу FedLeasing.ru и изданию RAEX Rating Review. Интервью опубликовано на сайте RAEX.

Комментируя неоднозначную реакцию на новый комплексный рейтинг лизинговых компаний от RAEX со стороны его участников, он отметил: «Есть определенный конфликт интересов между компаниями и их клиентами. Мы считаем, что в условиях кризиса критерии рейтинга должны быть скорректированы, иначе клиенты получат не совсем правильные ориентиры».

По словам Гришанкова, основная критика касалась того, что методика «не прошла обсуждение в отраслевом сообществе» и у рынка может произойти «расфокусировка и сформироваться негативный информационный фон». «Но это стандартная реакция, когда кто-то в рейтинге оказался несколько ниже привычных позиций», — считает глава RAEX. По его мнению, «нет ничего страшного в том, что потребители смогут ознакомиться с несколькими взглядами на рынок».

Как отметил Гришанков, показатель «объем нового бизнеса», на основе которого часто ранжируются лизинговые компании, «не самый удачный».

«Во-первых, его нет в официальной отчетности. И это порождает определенный произвол и фантазии», — сказал гендиректор рейтингового агентства.

Во-вторых, по его словам, «чисто психологически показатель нового бизнеса дезориентирует потребителя». «Конечно, с точки зрения маркетинга очень здорово говорить о 50—60-процентном росте. Однако как тогда относиться к падению на 60%?» — рассуждает аналитик.

«В-третьих, если сравнивать с банковской сферой, то новый бизнес, наверное, по своей сути ближе к показателю объема выданных кредитов. Однако все привыкли оперировать понятием кредитного портфеля, который близок к лизинговому портфелю», — добавил Гришанков.

По его словам, новый бизнес стал главенствовать в обзорах с 2006 года, и «тогда это казалось вполне оправданным: лизинговая отрасль, по сути, только нарождалась, и важно было обратить внимание на точки роста».

«На наш взгляд, давно настала пора внести новации. Турбулентность подтолкнула этот процесс», — заключил он.

В числе прочего он объяснил, почему новый продукт RAEX был назван рейтингом, а не рэнкингом, как раньше: «В нашем случае слово «рейтинг» было использовано, чтобы подчеркнуть, что это не список по новому бизнесу, а синтетический продукт».

Методика расчета «рейтингового числа» разрабатывалась специалистами RAEX. «Год назад нами было проведено исследование критериев, которые применяются в конкурсах по выбору лизинговой компании (тендерах). Последние два года тема критериев была одним из основных вопросов всех лизинговых мероприятий RAEX, нами несколько раз проводилось анкетирование, также изучали исследования других аналитиков… В то же время приходилось исходить из доступной информации, которая не очень богата. В результате остановились на модели, в которой (если смотреть укрупненно) 20% веса имеет кредитное качество (рейтинг), 30% — характеристики нового бизнеса, 45% — характеристики, связанные с портфелем (портфель, проинвестированные средства, платежи), 5% — собственные средства (хотелось бы усилить этот показатель, но, к сожалению, доступная отчетность не очень качественно его оценивает)», — рассказал Гришанков.

Он признал, что, скорее всего, не всем эта модель понравится: много вопросов будет у тех, чьи позиции в рейтинге ухудшились относительно традиционного списка. Но, по мнению агентства, «комбинированный список лучше отражает рыночные позиции компаний на ближайшее будущее».

«Представьте компанию с большим объемом нового бизнеса и относительно скромным портфелем (это, например, характерно для автолизинга…). Сколько бы ни говорили об успехах онлайн-сделок, в ближайшем будущем новый бизнес точно радовать не будет. Даже по оптимистическим прогнозам, рынок легковых автомобилей в этом году упадет на 30%. Что тогда ждет компанию через год? А вот у компании, у которой портфель раз в 50 превосходит новый бизнес, перспективы получше, хотя тоже не безоблачные. Но даже в самом худшем случае портфель будет продан, а бизнес в основном сохранится, как это бывало в предыдущие кризисы», — аргументировал Гришанков.



Также он объяснил, почему в комплексном рейтинге опубликован список только 30 крупнейших компаний. «В любом рэнкинге с определенного уровня участники становятся малоразличимыми. Честно говоря, и с точки зрения списка по критерию «новый бизнес» с определенного уровня деятельность компании в качестве лизинговой тоже не вполне очевидна. С точки зрения комплексного показателя «чувствительность» методики, как нам представляется, находится где-то на уровне топ-30», — сказал глава RAEX.