Парламент Северной Осетии внес на рассмотрение в Госдуму проект федерального закона «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Поправки предполагают включение оплаты ресурсов, потребляемых при использовании общего имущества в многоквартирных домах, в тариф на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), оплачиваемые жильцами.

Законопроектом предлагается система начисления платы за общедомовые нужды (ОДН), согласно которой из Жилищного кодекса исключается понятие «коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме», говорится в пояснительной записке.Оплата коммунальных ресурсов, необходимых для содержания общего имущества в многоквартирном доме, предполагается к включению в стоимость тарифов на ЖКУ. Стоимость тарифов при этом вырастет, по расчетным данным, не более чем на 1,5%, что значительно меньше, чем при существующей системе оплаты за ОДН. Указанная система оплаты за ОДН позволит учесть интересы жильцов многоквартирных домов, поставщиков коммунальных услуг, управляющих компании и ТСЖ, отмечается в пояснительной записке.

Также предлагается исключить из законодательных актов нормы, предусматривающие обязанность по установлению коллективных (общедомовых) приборов учета потребления коммунальных ресурсов, в том числе при проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.