Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу бывшего члена правления Татфондбанка Гузели Фаттаховой на арест по заявлению АСВ имущества контролировавших банк лиц на сумму 96,7 млрд рублей, говорится в постановлении суда. Заявитель обжаловала в апелляционной инстанции определение Арбитражного суда Татарстана от 19 февраля.

Также суд запретил Росреестру производить регистрацию перехода права собственности на несколько помещений и земельных участков, принадлежащих ответчикам. Заявление о принятии обеспечительных мер было удовлетворено частично. В частности, суд отказал в требовании агентства об аресте имущества менеджеров на сумму 44,6 млрд рублей.

Ранее суд принял к производству заявление АСВ о привлечении к субсидиарной ответственности экс-руководителей банка и взыскании с них 141,39 млрд рублей.

АСВ было установлено, что контролирующими банк лицами совершались действия по формированию технической ссудной задолженности, замещению рыночных активов на безнадежные. Выявлены случаи приобретения неликвидных ценных бумаг, передачи ликвидных активов в доверительное управление связанной с банком организации, заключения договоров доверительного управления в интересах связанной с Татфондбанком компании, снятия надлежащего обеспечения по безнадежной задолженности.