Номинальный ВВП России в апреле 2020 года составил 6,3 трлн рублей — на 28% (или на 2,4 трлн рублей) меньше, чем в апреле предыдущего года, пишет РБК . Это следует из ежемесячного отчета Минфина об исполнении федерального бюджета. В 2019 году российский ВВП составлял 110 трлн рублей.

Номинальный ВВП России в апреле 2020 года составил 6,3 трлн рублей — на 28% (или на 2,4 трлн рублей) меньше, чем в апреле предыдущего года, пишет РБК . Это следует из ежемесячного отчета Минфина об исполнении федерального бюджета. В 2019 году российский ВВП составлял 110 трлн рублей.

По мнению аналитика, управляющего директора УК «Агидель» Виктора Тунева, в реальном выражении ВВП в апреле мог снизиться примерно на 20% к апрелю предыдущего года. Такое падение укладывается в международные оценки экономических потерь в результате карантинов. На экономический провал в апреле повлиял не только режим самоизоляции, но и резко подешевевшая нефть.

По оценке старшего экономиста Oxford Economics Евгении Слепцовой, вклад карантинов и вынужденной остановки секторов в падение ВВП России в 2020 году окажется больше, чем вклад дешевой нефти и сокращения ее добычи, — примерно в соотношении три к двум. По оценкам Тунева, на низкие цены на нефть приходится приблизительно 10 п. п. в апрельском падении ВВП, то есть около трети.

Другие экономические индикаторы за апрель указывают на просадку активности, но не такую сильную, как следует из данных Минэкономразвития по ВВП. Так, погрузка «Российских железных дорог» (РЖД) снизилась на 5,9% год к году (погрузка на экспорт выросла на 2—3%, смягчив падение на 10—12% по внутренним перевозкам); объем потребления электричества сократился на 2,9% (с коррекцией на сезонный и температурный факторы); индекс PMI обрабатывающих отраслей упал с 47,5 в марте до 31,3 в апреле, указав на самое существенное ухудшение конъюнктуры в обрабатывающей промышленности с 1997 года.

По словам экспертов, отчет Минфина об исполнении бюджета в апреле показал резкий рост федеральных расходов — на 40% в годовом выражении, по итогам января — апреля расходы на здравоохранение выросли в 2,2 раза год к году, другие статьи показали рост от 17% до 33%. Это неплохой результат, показывающий, что в условиях кризиса правительство включило механизмы бюджетной поддержки экономики, считают эксперты. Уточненная бюджетная роспись на 2020 год предполагает совокупные бюджетные расходы почти на 21,9 трлн рублей — на 1,8 трлн рублей больше первоначальных оценок в январе. Около 1 трлн рублей из этого увеличения — бюджетные остатки, не потраченные в прошлом году.