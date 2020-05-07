СКБ-Банк предлагает открыть онлайн- вклад «Активный счет!». Минимальная сумма — 10 тыс. рублей, максимальная сумма не должна превышать 50 млн рублей. Срок — 1 080 дней.

Проценты начисляются по двум периодам: с первого по 180-й день и со 181-го по 1 080-й день. При ежемесячной выплате процентов на отдельный счет процентные ставки за первый период составляют 4—4,5% годовых, в зависимости от суммы депозита. В случае ежемесячной капитализации процентов ставки за первый период варьируются от 3,8% до 4,3% годовых. Доходность вклада за второй период составит 1% годовых.

Пополнение возможно. При досрочном расторжении договора ранее выплаченные проценты сохраняются.

Кроме того, депозит «Счастливая монета!!!» теперь можно оформить в интернет-банке или мобильном приложении. В ближайшее время в режиме онлайн можно будет открыть и вклад «Обыкновенное чудо!!».