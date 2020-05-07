В Арбитражном суде города Москвы 18 мая был рассмотрен по существу иск к ЦБ об оспаривании введения временной администрации от Севастопольского Морского Банка, пишет «Коммерсант» . Иск подала экс-предправления банка Татьяна Герасимова. По ее словам, на момент введения временной администрации план участия АСВ в мерах по предупреждению банкротства отсутствовал. При этом в приказе, который был предъявлен ЦБ, единственным основанием введения временной администрации является непосредственно наличие этого плана участия. На заседании решение по иску принято не было, следующее заседание назначено на 24 июня.

По словам Герасимовой, за день до решения о санации ЦБ выставил предписание сформировать резервы под «украинский» портфель кредитов в полном объеме в срок до 12 часов дня 29 января. Регулятор требовал досоздать резервов в объеме 603,5 млн рублей, что больше размера собственных средств банка на 1 января 2020 года. Временная администрация зашла в банк 29 января в 9:00.

Проблема с взысканием украинского портфеля не имеет решения, уверяет Герасимова: проведение соответствующих мероприятий на территории Украины невозможно. Но, по ее словам, в банке была ликвидность, обязательства исполнялись своевременно. Регулятору были предложены варианты самостоятельного разрешения проблем, однако ЦБ они не устроили, и тогда банк разработал план самооздоровления на 2020—2025 годы, позволяющий за счет прибыли решить проблемы. Ответа от ЦБ получено не было.

По мнению юристов, несмотря на все доводы, шансы на победу в суде у банка малы — опровергнуть выводы ЦБ крайне сложно. Фактически единственным способом, позволяющим поставить их под сомнение, является судебная экспертиза.