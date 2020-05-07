Сбербанк одобрил около 150 тыс. заявок на реструктуризацию розничных кредитов на сумму 88 млрд рублей, заявил вице-президент Сбербанка, директор департамента по работе с проблемными активами Максим Дегтярев.

«С конца марта мы одобрили около 150 тысяч заявок почти от 100 тысяч клиентов на реструктуризацию розничных кредитов на сумму 88 млрд рублей», — сообщил он.

По словам Дегтярева, по государственной программе «кредитных каникул» по ФЗ-106 получено 52 тыс. заявок на сумму 18 млрд рублей, из них одобрено уже 44 тыс. заявок на сумму 14 млрд рублей. Уровень одобрения по данной программе держится на стабильно высоком уровне, в течение последней недели он достиг 97%, отметил вице-президент Сбербанка. «Большинство отказов были на начальном этапе реализации программы, когда клиенты еще не совсем разобрались с ее условиями и подавали заявки, не учитывая установленные правительством лимиты», — отметил он.

Сбербанк связывает такой высокий уровень одобрения с возросшей информированностью клиентов об условиях госпрограммы, в том числе за счет доработки интерфейса для онлайн подачи заявок, а также с возможностью предоставления подтверждающих документов в течение 90 дней с момента подачи заявки, если сейчас по каким-то причинам клиенту предоставить их невозможно.

«По собственной программе кредитных каникул для физических лиц банка одобрено 105 тысяч заявок на сумму 74 млрд рублей. По этой программе мы получаем больше заявок на реструктуризацию крупных ипотечных кредитов, суммы которых значительно выше лимитов государственной программы. Программы гибкие, допускают обращения по различным основаниям, в зависимости от конкретной жизненной ситуации клиента», — добавил Дегтярев.